Держдепартамент США порекомендував громадянам не їздити в більшість країн світу через загрозу поширення коронавірусу.

Згідно із заявою, зміни призведуть до збільшення числа країн на рівні 4: рекомендовано не подорожувати приблизно до 80% країн світу. Рівень 4 привласнюють країнам, де є найбільше ризиків, небезпечних для життя.

Зараз на рівні 4 перебувають 34 держави з приблизно 200 країн. Зокрема йдеться про Чад, Косово, Кенію, Бразилію, Аргентину, Гаїті, Мозамбіку і Танзанію. Розширення списку до 80% вимагає додавання майже 130 країн.

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Більшості американців вже не дозволили подорожувати у більшій частині Європи через протиепідемічні обмеження. Вашингтон заборонив доступ до країни майже всім мандрівникам, які нещодавно були у більшій частині Європи, Китаї, Бразилії, Ірані та Південній Африці.

Коронавірус у США

Понад 50% населення США, 130 млн людей у віці від 18 років, отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

За даними американського Центру з контролю та профілактики захворювань, понад 84 млн жителів США вже отримали по дві дози вакцини від коронавірусу – це чверть населення всієї країни.