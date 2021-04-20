Ґрета Тунберґ виділить €100 тис. на справедливий розподіл Covid-вакцини у світі

Кліматична активістка із Швеції Ґрета Тунберґ пожертвує із власного фонду €100 тис. на глобальну ініціативу COVAX. Вона хоче, щоб різні країни світу безкоштовно отримували вакцини від коронавірусу.

Про це дівчина заявила на прес-конференції ВООЗ у Женеві.

За словами активістки, міжнародне співтовариство має зробити більше для боротьби з несправедливістю щодо препарату від Covid-19.

– Ми маємо засоби, щоб виправити великий дисбаланс, який існує сьогодні у боротьбі з коронавірусом у всьому світі, – пояснила вона.

Також дівчина заявила, що це абсолютно неетично, коли в багатьох країнах вакцинують молодих і здорових людей, тоді, як у той час у багатьох менш розвинених країнах вакцина недоступна навіть для людей з групи ризику.

За словами Тунберґ, є прямий зв’язок між пандемією і тим, як людство руйнує навколишнє середовище.

– Ми самі створюємо ідеальні умови для того, щоб хвороби передавалися від однієї тварини до іншої і до нас, – додала вона.

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Окрім того, активістка сказала, що як і у випадку з кліматичною кризою, люди насамперед повинні допомогти тим, хто перебуває у найбільшій небезпеці.

Натомість глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав світ брати приклад з Ґрети і робити все, щоб захистити найуразливіших людей у ​​світі від пандемії.

Covid-пандемія у світі

У ВООЗ вважають, що можна буде вже найближчим часом взяти під контроль пандемію коронавірусу. Адже для цього є усі необхідні інструменти.

Водночас очільник відомства стурбований тривожними темпами поширення вірусу. Зокрема, з-поміж людей молодшої вікової групи – від 25 до 59 років.