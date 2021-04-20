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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Посол США у РФ відмовляється залишати країну, попри рекомендації Кремля – ЗМІ

США-Россия

Посол США у Росії Джон Салліван відмовляється залишати країну, попри рекомендації Кремля та запровадження санкцій.

Його викликали на зустріч з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, який радив йому повернутися до Вашингтона для консультацій, пише Axios з посиланням на власні джерела.

Однак Салліван продовжив свою роботу у Москві.

За словами осіб, знайомих з дипломатом, він вважає, якщо російська влада хоче, щоб він залишив країну, їй доведеться змусити його зробити це.

Санкції РФ

16 квітня 2020 року РФ заявила про запровадження санкцій проти низки американських чиновників.

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Також Москва висилає десять американських дипломатів.

Детальніше про санкції РФ проти США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Axios

Фото: Depositphotos

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