Президент Чаду загинув у бою через кілька годин після перемоги на виборах

Президент Чаду Ідріс Дебі загинув під час зіткнення з місцевими повстанцями. Йому було 68 років.

Як заявив офіційний представник збройних сил країни Азем Бемранду Агуна, під час відвідин президентом передових позицій повстанці атакували урядові війська Чаду.

Кількість постраждалих внаслідок бою встановлюється. В країні оголошено траур.

Напередодні, 11 квітня, в Чаді відбулися президентські вибори.

Ідріс Дебі загинув через кілька годин після оголошення офіційних результатів голосування.

Політик очолював Чад ще з 1990 року. Три роки тому Дебі ініціював конституційну реформу, що дозволяла йому залишитися при владі до 2033 року.

Масштабні зіткнення між угрупованням Фронт змін і згоди, яке базується в Лівані, і проурядовими військами почалися ще в суботу.

За інформацією влади, було вбито щонайменше 300 повстанців, а ще 150 осіб – взято у полон.

Пізніше стало відомо, що в країні було створено Військову раду, яку очолив син загиблого президента – 37-річний генерал Махамат Ідріс Дебі Ітно.

Згідно з його розпорядженням, було перекрито усі зовнішні кордони, розпущено уряд, а також введено комендантську годину з 18.00 до 05.00 за місцевим часом.

Смерть диктатора в Африці

У 2019 році помер екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе. Йому було 95 років.

Політик безперервно правив країною впродовж 37 років. Його неодноразово звинувачували в порушенні прав людини, а також масштабній корупції.

Восени 2017 року Роберта Мугабе було відсторонено від влади внаслідок військового заколоту.

Джерело: BBC