Google Arts & Culture включив борщ до списку 10 традиційних російських страв, які увійшли в історію.

– У книгах є безліч варіантів, в тому числі український борщ (з тертим салом і часником), борщ по-московськи (з різними видами м’яса – беконом, сосисками та вареною яловичиною) і навіть борщ по-флотськи (з червоним перцем і копченою свининою), – йдеться у проекті Розкуси Росію.

Крім борщу, в переліку опинилися окрошка, вінегрет, салат олів’є, сирники, пельмені, гречана каша, шашлик, бефстроганов і млинці.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав це черговою спробою Росії привласнити українську національну страву.

– Розкуси Росію пропонує іноземцям відправитися в гастрономічний тур по Росії. Цікаво, а тури в захоплену Південну Осетію за пирогами будуть? Чи в анексований Крим – за стравами переслідуваних кримських татар? Чи у захоплені частини Донецької та Луганської областей, де варять прекрасний борщ? – зауважив міністр.

Український борщ – спадщина ЮНЕСКО

Україна подала заяву до ЮНЕСКО на реєстрацію українського борщу як культурної спадщини, але на відповідь від організації доведеться чекати півтора-два роки.

Про це заявив шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко, на його думку, якщо заявка пройде, Україна отримає прекрасну перемогу.