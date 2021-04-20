У Великій Британії планують чипувати понад 10 млн домашніх котів. Якщо ж у домашнього улюбленця не буде чипу, то його власникові загрожуватиме штраф у розмірі £500 (понад 19,5 тис грн).

У країні це хочуть зробити з метою контролювання котів, щоб уникнути крадіжок та перепродажу їх на чорному ринку.

Кількість викрадених котів зросла майже втричі за п’ять років. А все тому, що ціна найдорожчих порід зросла до £2 тис. Тож від власників вимагають мікрочипувати своїх улюбленців для відстежування та ідентифікування.

На сьогодні вже понад три чверті власників котів чипували домашніх тварин. Однак нині все ще залишаються нечипованими більше 2,6 млн котів.

В уряді зазначають, що люди, які крадуть тварин, можуть заробляти за день багато грошей, маючи невелике покарання.

Наразі основні принципи покарання крадіїв ґрунтуються на ціні породи. Іноді штрафи за викрадення становлять лише £300.

Окрім того, ветеринари у клініці вимагатимуть просканувати котів на наявність чипів. Якщо ж його у тварини не буде – то про це повідомлятимуть у поліцію.

Котам ввели вакцину від Covid-19

Нещодавно молекулярні біологи адаптували вакцину від Covid-19 нового типу для прищеплювання котів та інших тварин, що потенційно можуть інфікуватися коронавірусом.

Наразі науковці вже ввели перші дози вакцини котам.

Джерело: The Sun