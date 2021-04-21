Ізраїль планує провести другий етап вакцинації проти коронавірусу через шість місяців. Також щеплення хочуть робити дітям у віці від 12 до 15 років.

За словами прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху, Ізраїль домовився з американськими компаніями Pfizer і Moderna про постачання ще 16 млн доз Covid-препарату для 9,3 млн громадян.

– Готуйте плечі та дітей, – сказав він.

Вакцинувати ж дітей планують після схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Так як раніше, у квітні Pfizer і BioNTech запросили дозвіл FDA для використання вакцини для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Водночас The Times of Israel зазначив, що прогноз Нетаньяху про другий раунд вакцинації, ймовірно, заснований на зауваженнях гендиректора Pfizer Альберта Бурла.

На передодні він заявляв, що третя доза вакцини буде потрібна приблизно через 6-12 місяців після отримання перших двох.

Вакцинація в Ізраїлі

В Ізраїлі вакцинували від коронавірусу понад 52% громадян.

Станом на кінець березня дві дози вакцини проти Covid-19 отримали 52,3% ізралітян. Також у країні зробили вже понад 9,6 млн щеплень.

Джерело: The Times of Israel