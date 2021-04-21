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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

Не будемо вагатися: США заявили про наслідки для РФ у разі смерті Навального

Не будемо вагатися: США заявили про наслідки для РФ у разі смерті Навального

США готові застосувати до Росії додаткові покарання у разі критичного погіршення стану здоров’я або смерті Олексія Навального.

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Про це заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс та наголосив, що уся відповідальність за все, що відбувається із ув’язненим опозиціонером покладена на РФ.

– Ми, звісно, не вагатимемося, аби застосувати додаткові політичні інструменти, якщо це буде в наших інтересах та інтересах прав людини в Росії в контексті ситуації з паном Навальним, – сказав Нед Прайс.

Речник закликав негайно надати Навальному необхідну медичну допомогу та заявив, що у російської влади не має бути сумнівів щодо невідворотності наслідків.

Погіршення здоров’я Навального

31 березня опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування. Наразі політик відбуває покарання у виправній колонії №2 у Покрові Володимирської області.

До цього заходу Навальний вдався через те, що до нього не пускають лікаря.

Фото: Depositphotos

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