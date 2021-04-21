Нідерланди послаблюють карантин – що відкриватимуть

Із 28 квітня у Нідерландах послаблюють карантинні обмеження. Відтак відкриють тераси ресторанів й кафе, а також скасують комендантську годину.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Марк Рютте під час прес-конференції в Гаазі.

Тераси закладів громадського харчування працюватимуть з 12.00 до 18.00. Однак за одним столом можуть сидіти не більше двох людей з дотриманням дистанції 1,5 м.

Також у звичайному режимі працюватимуть магазини товарів не першої потреби. Але люди повинні в приміщенні перебувати обов’язково в масках.

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Нещодавно нідерландський уряд вирішив не послаблювати карантин в країні до 20 квітня.

Окрім того, з 31 березня діяла комендантська година, а громадян закликали не подорожувати щонайменше до 15 травня.

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