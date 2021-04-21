Із 26 квітня уряд Польщі пом’якшує карантинні обмеження в 11 провінціях з найнижчою середньодобовою кількістю заражень Covid-19.

До списку потрапили Підляшшя, Підкарпатське воєводство, провінція Варміна-Мазурія, Люблінська губернія, Поморське, Любуське воєводство, Свентокшиське, Мазовецьке воєводство, Куявсько-Поморське воєводство, Західно-Поморське, Малопольща.

Там знову відкриють перукарні та салони краси. Крім того, діти 1-3 класів початкової школи перейдуть на змішану форму навчання.

У решті п’яти воєводств – Сілезькому, Нижній Сілезії, Великій Польщі, Лодзі та Опольській провінції – обмеження залишаться незмінними, тому що там середньодобова кількість заражень на 100 тис. жителів перевищує 35.

Карантин у Польщі

Уряд Польщі продовжував карантинні обмеження до 18 квітня, попри те, що кількість нових випадків коронавірусу трішки знизилася.

Обмеження відтерміновували через те, що ситуація в лікарнях не покращувалася.

Заповнюваність лікарняних ліжок на 7 квітня в Польщі становила майже 34,7 тис. (78%). Потребу в респіраторах мали понад 3,3 тис. осіб (близько 79%).

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Джерело: gov.pl