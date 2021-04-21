Стосунки між Росією та Туреччиною пройшли чимало: і збиття літаків один одного, і походи на морозиво, і сутички неприхованих імперських амбіцій їх лідерів.

Але деколи інтереси цих двох держав перетинаються. Нині ж, схоже, відкривається чергова глава цього бромансу. І знову курортна.

Кремль на півтора місяця скасував перельоти до Туреччини. Без омріяного відпочинку залишилося півмільйона росіян, які вже купили путівки.

Ускладнюється ситуація й тим, що Туреччина, зокрема, Стамбул – ключовий хаб для транзитних перельотів росіян по світу. І тепер безліч громадян Росії просто не зможе потрапити додому.

Та й за дивним збігом обставин, рішення про закриття для росіян Туреччини на півтора місяця, Кремль ухвалив одразу після офіційного візиту в Анкару президента України Володимира Зеленського.

– Заборона в’їзду до Туреччини – це є також своєрідним політичним меседжем для Анкари із Кремля. Якщо Туреччина буде продовжувати цю співпрацю і розвивати, особливо у військово-технічній сфері, – це матиме дуже негативні наслідки для російсько-турецьких відносин, – говорить Євгенія Габер, експерт-міжнародник, радник прем’єр-міністра України.

Військова сфера – справжній локомотив українсько-турецького співробітництва. Зокрема, закупівля Україною турецьких ударних безпілотників Байрактар.

Путін просив Ердогана, щоб цього не траплялось. Ердоган прозоро сказав, що його це не стосується. Схоже, таким чином Путін вирішив його трошки покарати, – Ілля Пономарьов, депутат Держдуми РФ.

І не лише в Карабаху проявили себе Байрактари. У Сирії вони знищили передову російську військову розробку – зенітний комплекс Панцир-С1.

– Байрактар – це досить ефективний і потужний комплекс. Він може працювати на відстані 150 кілометрів, що для нас більше ніж досить, практично по всіх наших напрямках. Має велику потужність, а керовані ракети є досить точними і з лазерним наведенням, – Андрій Загороднюк, міністр оборони України (2019-2020).

Українсько-турецька співпраця в оборонній сфері значно ширша.

За словами Євгенії Габер, радника президента України, у нас ще й спільне виробництво безпілотників і постачання українських двигунів для безпілотників нового покоління Акенджі, які наразі на етапі тестування в Туреччині.

Є питання спільного будівництва корветів. І навіть спільне виробництво військово-транспортного літака Ан-178.

Така дружба явно дратувала Москву, що та перейшла до прямих погроз на адресу Анкари. Напередодні візиту Зеленського до Анкари, Путін особисто телефонував Ердогану, намагаючись донести власну позицію щодо загострення на Донбасі.

Але, судячи із заяв Ердогана після перемовин з українською делегацією, володар Кремля його не переконав.

– Туреччина рішуче захищає територіальну цілісність і суверенітет України. Ми ще раз підтвердили наше принципове рішення не визнавати анексію Криму, – говорить Реджеп Ердоган, президент Туреччини.

Після зустрічі з Зеленським Ердоган пообіцяв долучитися ще й до Кримської платформи – дипломатичної ініціативи, яка має виробити міжнародний механізм повернення окупованого півострова.

Анкарі не звикати до шантажу Москви. Одного разу Путін вже забороняв росіянам поїздки на відпочинок до Туреччини. Після того як турецькі військові збили російський літак. Туреччина впоралася.

Нині ситуація в країні і так ускладнюється поганим станом турецької економіки: пандемія, падіння турецької ліри, то тепер ще й старт курортного сезону під загрозою.

– Я думаю, що нам треба навпаки нарощувати туризм з України до Туреччини, і показати, що ми їх підтримуємо, – говорить Володимир Зеленський.

Торік турецькі курорти відвідали близько мільйона українців. А цього року їх може бути ще більше, оскільки скасування путівок росіян надає низку переваг для українських туристів, – стверджують фахівці.

Але й переоцінювати українсько-турецьку дружбу теж не можна. Адже засудження анексії Криму – зовсім не заважає Анкарі купувати в Росії зенітні комплекси С-300 та будувати в обхід України газопровід Південний потік.

Головне, щоб зберігся єдиний фронт України з Туреччиною на кримському напрямку. А незадоволена такою потужною спіпрацею Росія може і надалі вставляти палки в колеса турецьким друзям.

Путін шантажує країни, які приєднуються до Кримської платформи

Президент Російської Федерації Володимир Путін ставить ультиматуми країнам, які хочуть взяти участь у Кримській платформі. Про це в інтерв’ю Фактам ICTV заявив Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримськотатарського народу, говорячи про політику Туреччини стосовно України та Росії.

Чубаров припускає, що під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Путін говорив про ігнорування Анкарою Кримської платформи.