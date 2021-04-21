У Чехії затримали підозрюваних у боях проти України на Донбасі

У ніч на 21 квітня у Чехії затримали членів воєнізованих формувань, підозрюваних у боях проти України на Донбасі та організації поїздок з такою метою.
Згідно з даними чеських видань Respekt і Aktuálně.cz, вночі Національний центр проти організованої злочинності Чехії провів масштабну операцію, під час якої затримали щонайменше п’ять чехів, членів воєнізованих формувань.
Затриманих підозрюють у підтримці російських окупантів та організуванні поїздок громадян Чехії в Україну для участі в бойових діях.
За інформацією Aktuálně, усім цим керували співробітники ГРУ, які працювали в російському посольстві у Празі та днями були вислані з Чехії.
– Не виключено, що вони контактували з деякими депортованими російськими дипломатами, фактично членами ГРУ, – наголошує Respekt.
Загалом у операції із затримання у країні взяли участь сотні правоохоронців.
Водночас чеська поліція заявила, що операція не пов’язана з вибухами у Врбетицях 2014 року. Вони пообіцяли надати офіційну інформацію з приводу затримання протягом дня.
Такі дії правоохоронців у країні відбулися на тлі загострення конфлікту на українсько-російському кордоні.
Загалом з початку російської агресії у Чехії вже декілька людей засудили через участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків РФ.
Висилка російських дипломатів
Днями МЗС Чехії вислало 18 російських дипломатів, яких підозрюють у співпраці з ФСБ.
Приводом для цього рішення стало чеське розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетіце у 2014 році, під час яких загинули двоє людей.
Окрім того, поліція Чехії оголосила у розшук двох громадян Росії – Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких підозрюють у отруєнні родини Скрипалів у Великій Британії.
Джерело: Respekt, Aktuálně.cz