У Чехії затримали підозрюваних у боях проти України на Донбасі

У ніч на 21 квітня у Чехії затримали членів воєнізованих формувань, підозрюваних у боях проти України на Донбасі та організації поїздок з такою метою.

Згідно з даними чеських видань Respekt і Aktuálně.cz, вночі Національний центр проти організованої злочинності Чехії провів масштабну операцію, під час якої затримали щонайменше п’ять чехів, членів воєнізованих формувань.

Затриманих підозрюють у підтримці російських окупантів та організуванні поїздок громадян Чехії в Україну для участі в бойових діях.

За інформацією Aktuálně, усім цим керували співробітники ГРУ, які працювали в російському посольстві у Празі та днями були вислані з Чехії.

– Не виключено, що вони контактували з деякими депортованими російськими дипломатами, фактично членами ГРУ, – наголошує Respekt.

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Загалом у операції із затримання у країні взяли участь сотні правоохоронців.

Водночас чеська поліція заявила, що операція не пов’язана з вибухами у Врбетицях 2014 року. Вони пообіцяли надати офіційну інформацію з приводу затримання протягом дня.

Такі дії правоохоронців у країні відбулися на тлі загострення конфлікту на українсько-російському кордоні.

Загалом з початку російської агресії у Чехії вже декілька людей засудили через участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків РФ.

Висилка російських дипломатів

Днями МЗС Чехії вислало 18 російських дипломатів, яких підозрюють у співпраці з ФСБ.

Приводом для цього рішення стало чеське розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетіце у 2014 році, під час яких загинули двоє людей.

Окрім того, поліція Чехії оголосила у розшук двох громадян Росії – Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких підозрюють у отруєнні родини Скрипалів у Великій Британії.

Джерело: Respekt, Aktuálně.cz