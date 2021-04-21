У Нідерландах батьків оштрафували на €18 тис. за участь сина у коронавірусних погромах

Суд у Нідерландах оштрафував батьків 13-річного підлітка на €18 тис. за участь сина у заворушеннях в Ейндговені на початку 2021 року. Відповідне рішення суд у Ден Боші ухвалив 20 квітня.

Відомо, що юнак кидав каміння у вікна автовокзалу та брав участь у розграбуванні супермаркету.

Хлопцеві присудили 60 годин громадських робіт, а його батьки повинні сплатити штраф у розмірі €18 тис. за завдані ним збитки. Загалом тієї ночі погроми завдали матеріальних збитків в Ейндговені на €670 тис.

У квітні у справі про січневі заворушення суд оштрафував 17-річного хлопця на €10 тис.

Читайте У Дубліні антикарантинні протести переросли у безлади та зіткнення із поліцією

Протести проти комендантської години

Протест проти введення комендантської години вийшов з-під контролю в центрі Ейндговена в неділю, 24 січня. Сотні заворушників влаштували безлади на автовокзалі та у торговому районі міста. Також протестувальники підпалили авто нідерландського агентства ProRail, а супермаркет Jumbo у будівлі вокзалу розграбували.

Комендантська година також була введена у Ден-Боші, Тілбурзі та Роттердамі.

Джерело: NOS