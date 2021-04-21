У США рекомендують своїм жителям не подорожувати до України задля безпеки

У США внесли Україну до переліку країн, куди не рекомендують подорожувати. Так, американців просять не їздити на нашу територію через збройні провокації з боку РФ та через погану ситуацію із коронавірусом.

У Штатах розцінюють рівень небезпеки для своїх громадян в Україні, як червоний.

– Не подорожуйте до Криму через довільні затримання і інші зловживання з боку російської окупаційної влади. А також в Східні частини Донецької і Луганської областей, особливо непідконтрольні райони, через збройний конфлікт, – заявили в Держдепі США.

У відомостві додали, що злочини, спрямовані на іноземців і майно, є загальним явищем. Також на всій території України, зокрема у Києві, регулярно проводяться демонстрації, які іноді стають жорстокими.

Федеральна авіаційна адміністрація Штатів забороняє польоти в українських регіонах польотної інформації у Сімферополь (UKFV) і Дніпропетровськ (UKDV).

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Водночас уряд США забороняє своїм працівникам виїжджати до Криму і не може надавати екстрені послуги своїм громадянам на тій території.

– Очолювані Росією сили продовжують контролювати райони Донецької і Луганської областей, де триваючий збройний конфлікт призвів до загибелі більше 13 тис. осіб, – наголошують в Держдепі.

Американаська влада додала, що особам, зокрема громадянам США, погрожували, затримували або викрадали протягом годин або днів після зупинки на блокпостах, які контролювали очолювані Росією сили.

Водночас американський Центр контролю і профілактики захворювань повідомив про четвертий рівень загрози здоров’ю під час подорожей в Україну через коронавірус.

Російська агресія

Наприкінці березня Росія почала нарощувати сили біля східних кордонів України та в окупованому Криму.

Також нещодавно російські кораблі зайшли в Чорне море. У складі морських сил РФ – судна забезпечення, артилерійські та десантні катери.

Водночас країна-агресор заявляє, що це все роблять з метою проведення навчань. Однак Україна та світ занепокоєні такими діями Кремля.

Джерело: Держдеп США