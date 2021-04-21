Україна ніяк не провокує загострення з боку РФ – Держдеп США

Україна ніяк не провокує Росію на посилення військової присутності в тимчасово окупованому Криму та вздовж українських кордонів. Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу.

– Ми взагалі не бачимо жодних ознак того, що Україна бере участь в провокаціях або сприяє ескалації напруженості, – наголосив він.

Водночас Прайс запевнив, що нині спостерігається активна кампанія Росії з дезінформації, покликана помилково звинуватити Україну в діях Кремля.

Напередодні США та країни ЄС висловили стурбованість у зв’язку з нарощуванням військової сили РФ в Криму та переміщенням російських бойовиків поблизу кордону з Україною.

Також Вашингтон зазначив, що Російська Федерація наразі зосереджує більше військ біля України, ніж у 2014 році.

РФ нарощує війська у Криму

20 квітня The Wall Street Journal повідомила, що російські військові перекинули до кордону з Україною більше бойової авіації, ніж вважали досі на Заході.

За даними видання, РФ перекинула додаткову авіацію у Крим – винищувачі Су-34, Су-27, Су-25 та Су-24.