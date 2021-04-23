У Міністерстві закордонних справ Канади висловили стурбованість через військову присутність РФ біля кордонів України, а також відзначили, що такі дії країни-агресора загрожують не лише Києву, але і ЄС.

Таку позицію озвучив міністр закордонних справ країни Марк Гарно під час телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою.

– Канада з великим занепокоєнням ставиться до посилення військової присутності РФ на кордоні з Україною, – цитує Марка Гарно прес-служба МЗС України.

Він зазначив, що дестабілізаційні дії Москви несуть загрозу безпеці України та Європи загалом.

Ситуація на Сході України

22 квітня 2021 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про плани щодо відведення військ від українського кордону.

Україна привітала кроки РФ з деескалації ситуації.

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