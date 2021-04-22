Китай планує скоротити споживання вугілля з 2026 року – Сі Цзіньпін

Китай намагатиметься до 2030 року скоротити викиди в атмосферу, а до 2060 – досягти вуглецевої нейтральності.

Про це на Міжнародному кліматичному саміті повідомив президент Китаю Сі Цзіньпін.

– Для цього потрібні великі зусилля, але ми працюватимемо з нашими піонерами в різних секторах економіки. Також ми обмежуватимемо збільшення споживання вугілля протягом наступних 15 років, тому почнемо скорочувати його з 2026 року, – зазначив Сі Цзіньпін.

Також президент Китаю зауважив, що міжнародна спільнота повинна об’єднатися, щоби боротися з проблемами клімату.

Крім того, Сі Цзіньпін підтримав необхідність розвитку зелених технологій, які не тільки безпечні для навколишнього середовища, а ще й допомагають стійкому зростанню продуктивності економіки.

Кліматичний саміт

22-23 квітня відбуватиметься віртуальний Лідерський саміт з питань клімату, створений за ініціативи президента США Джо Байдена.

Він присвячений питанням клімату і адаптації до нових економічних викликів.

22 квітня на саміті виступили вже низка світових лідерів. Зокрема, виступ президента США Джо Байдена можна переглянути на Фактах ICTV.