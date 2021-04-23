У США закінчився перший день Міжнародного кліматичного саміту з питань зміни клімату, який проходив онлайн. Ініціатором заходу є президент Штатів Джо Байден.

22 квітня світові лідери в онлайн-форматі обговорювали питання зміни клімату і те, як цьому можна протистояти.

Президент США Джо Байден під час свого виступу наголосив на тому, що проблема зміни клімату зараз є критично важливою, оскільки саме у це десятиліття світ повинен ухвалити рішення для того, щоб уникнути найгірших наслідків можливої кризи.

Також він зазначив, що до 2050 року Штати планують припинити шкідливі викиди в атмосферу і закликав світ вдатися до рішучих дій, щоб створити краще майбутнє.

– Світ залежить від нас. Добробут наших громадян залежить від нас. Багатство наших економік залежить від нас. Ми маємо просто зараз вдатися до рішучих дій, – зауважив він.

Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що до 2050 року Євросоюз буде вуглецево-нейтральним. Також вона додала, що Німеччина вже скоротила свої викиди в атмосферу на 40%, а до 2038 року планує припинити використовувати вугілля.

Крім того, канцлер звернула увагу на те, що потрібно вкладати більше коштів у відновлювальні джерела енергії.

Президент Китаю Сі Цзіньпін також заявив про плани скоротити споживання вугілля з 2026 року. За його словами, Китай намагатиметься до 2030 року скоротити викиди в атмосферу, а до 2060 – досягти вуглецевої нейтральності.

Тим часом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зауважив, що країна поставила перед собою мету до 2030 року зменшити обсяг викидів в атмсферу на 40-45% і докладатиме більше зусиль, щоб досягти нульових викидів.

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, коментуючи проблему кліматичних змін, зауважив, що зараз світ перебуває у стані червоної тривоги. Оскільки температура на Землі уже зросла до 1,5° С, що приводить людство ближче до катастрофи.

Зважаючи на це, всі країни повинні поставити перед собою амбітні цілі у сфері екології і досягти їх протягом наступних 10 років.

Другий день Міжнародного саміту з питань зміни клімату пройде 23 квітня. Очікується, що саме у цей день у заході візьме участь співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс.