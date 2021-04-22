Літаки НАТО з баз в Естонії, Литві та Польщі відстежили російські винищувачі, бомбардувальники і літаки-розвідники. НАТО їх перехопила над Балтійським морем.

За даними Об’єднаного повітряного командування НАТО, два бомбардувальники РФ Ту-160 в супроводі винищувачів Су-27 і Су-35 пролітали над Балтійським морем з боку материкової Росії.

Там вони діяли з російським літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління A-50, який також супроводжувався винищувачами.

Окрім того, були літаки, які прямували із виключеними транспондерами та не передавали польотні плани.

Тому у відповідь НАТО підняло німецькі та італійські винищувачі з місії повітряної поліції в Естонії і Литві та винищувачі F-16 польських ВПС з авіабази в Познані.

Водночас у Данії розгорнули свої F-16 з авіабази Скрідструп, аби зустріти літаки Росії.

Внаслідок російські бомбардувальники залишалися у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Після чого приблизно через три години повернулися на материкову частину РФ.















НАТО перехопила над Балтійським морем бомбардувальники та винищувачі Росії / 4 фотографии

Російська агресія

Наприкінці березня Росія почала нарощувати сили біля східних кордонів України та в окупованому Криму.

Також нещодавно російські кораблі зайшли в Чорне море. У складі морських сил РФ – судна забезпечення, артилерійські та десантні катери.

Водночас країна-агресор заявляє, що це все роблять з метою проведення навчань. Однак Україна та світ занепокоєні такими діями Кремля.

Джерело: НАТО

Фото: НАТО