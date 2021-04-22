PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Саміт НАТО збереться для обговорення агресії РФ і посилення Китаю

Саміт НАТО збереться для обговорення агресії РФ і посилення Китаю

Основною темою для обговорення на червневому саміті НАТО будуть агресивні дії РФ і посилення Китаю.

Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. Саміт партнерів НАТО відбудеться у Брюсселі 14 червня.

Традиційно члени Північноатлантичного альянсу обговорять проблеми “сьогоднішніх і завтрашніх викликів”, а також розглядуть питання зміцнення співпраці між країнами.

– Я з нетерпінням чекаю успішного саміту в червні, – зазначив Єнс Столтенберг на своїй сторінці в Twitter.

Обговорюючи дії РФ, НАТО зосередиться не лише на спробах ескалації поблизу українського кордону, а й на хакерських атаках та терористичних загрозах.

Уточнювати про “посилення Китаю” Єнс Столтенберг наразі не став.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка