Саміт НАТО збереться для обговорення агресії РФ і посилення Китаю

Основною темою для обговорення на червневому саміті НАТО будуть агресивні дії РФ і посилення Китаю.

Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. Саміт партнерів НАТО відбудеться у Брюсселі 14 червня.

Традиційно члени Північноатлантичного альянсу обговорять проблеми “сьогоднішніх і завтрашніх викликів”, а також розглядуть питання зміцнення співпраці між країнами.

– Я з нетерпінням чекаю успішного саміту в червні, – зазначив Єнс Столтенберг на своїй сторінці в Twitter.

Обговорюючи дії РФ, НАТО зосередиться не лише на спробах ескалації поблизу українського кордону, а й на хакерських атаках та терористичних загрозах.

Уточнювати про “посилення Китаю” Єнс Столтенберг наразі не став.