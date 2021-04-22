У Флориді законом дозволили водіям збивати протестувальників

Губернатор американського штату Флорида Рон ДеСантіс у понеділок підписав законопроект про боротьбу з масовими заворушеннями.

Цей документ спрямований на захист правоохоронних органів та придушення протестів, що переходять у насильство.

— Я думаю, що це справді чудово, якщо ви подивитесь на широту цього конкретного законодавчого акта. Це найсильніший закон у країні, що спрямований проти безладів, – сказав ДеСантіс під час прес-конференції.

Сенат Флориди ухвалив законопроект минулого тижня. Лише один республіканець був в опозиції разом з демократами.

Що має на меті закон?

Закон, що отримав назву HB 1, включає низку заходів щодо придушення протестів у Флориді.

Він визначає “заворушення” за участю трьох або більше осіб як порушення громадського порядку. Порушники кваліфікують як особи, що спільно діють з метою скоєння насильства та безладів, що може призвести до поранення іншої особи, пошкодження майна або небезпеки травмування.

Цей закон надає імунітет водіям, котрі в’їжджають у протестувальників, коли ті блокують дорогу.

Він також не дозволяє особам, котрі звинувачені у безладах, покидати в’язницю до першого слухання у суді, а також збільшує суму штрафів за напади на правоохоронців під час безладів.

Ще в одному пункті закону йдеться про покарання для органів місцевого самоврядування, якщо ті заважають зусиллям правоохоронців щодо придушення протестів.

Критика закону

Активісти у Флориді засудили ухвалення та підписання цього законопроекту. Його назвали найбільш суперечливим у законодавстві штату у 2021 році.

Відповідний законопроект ДеСантіс запропонував після протестів руху Black Lives Matter, що розгорнулися після вбивства поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда.

Джерело: Business Insider, Pensacola