У Криму ФСБ затримала росіянина, який нібито передавав дані про флот Україні

В окупованому Криму ФСБ заявила про затримання чоловіка, який нібито передавав українській розвідці секретні дані про Чорноморський флот Росії.

Проти затриманого відкрили кримінальне провадження ст. 275 (Державна зрада) КК РФ.

Затримання проходило у Севастополі.

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– У Севастополі затримано громадянина Росії, який цілеспрямовано збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості про діяльність Чорноморського флоту, – заявили у ФСБ.

Проте ім’я та прізвище чоловіка не називають, тому складно встановити чи був він насправді громадянином РФ.

Затримання Сосонюка

17 квітня стало відомо про затримання Олександра Сосонюка – дипломата Генерального консульства України.

За версією ФСБ, консул нібито “отримував закриту інформацію з баз російських правоохоронних органів”.

21 квітня консул Сосонюк залишив Російську Федерацію. В Україні Сосонюк планує взяти коротку відпустку, щоб провести час із сім’єю і відновити сили.

Зі свого боку, в МЗС України повідомили, що у відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства РФ у Києві повинен залишити територію України.