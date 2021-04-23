Сьогодні, 23 квітня, – другий день Міжнародного саміту з адаптації до зміни клімату.

Подія, ініційована президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, присвячена питанням клімату та адаптації до нових економічних викликів.

Трансляція онлайн-саміту розпочнеться о 15.00 за київським часом на сторінці Фактів ICTV у YouTube.

Трансляція відбуватиметься із синхронним українським перекладом.

Запрошення на захід отримали 40 країн. Серед них: Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Японія, Італія, Ізраїль, Південна Корея, Іспанія, Індія тощо. Під час події також очікуються виступи представників Китаю та РФ.

23 квітня спікери обговорять критичні інновації та економічні можливості кліматичних дій.

Під час другої сесії саміту слово візьме спеціальний посол ООН із питань кліматичних амбіцій та рішень Майкл Блумберг, співголова Фонду Білла та Мелінди Гейтс Білл Гейтс, голова ради Білого дому з питань якості навколишнього середовища Бренда Меллорі, співголова Консультативної ради з питань екологічного правосуддя Білого дому Пеггі Шепард.

США і ЄС оголосили про спільну боротьбу зі змінами клімату

На початку березня виконавчий віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс та спецпредставник президента США Джон Керрі підтвердили намір активно співпрацювати у боротьбі з кліматичними змінами.

Джон Керрі повідомив, що для США і Європи важливо об’єднатися, адже жодна країна не може самотужки здолати кліматичну кризу.