За ініціативою президента США Джозефа Байдена 22 та 23 квітня відбувся Міжнародний саміт з питань клімату, на якому зібралися лідери багатьох країн світу.

На проблему зміни клімату давно звертають увагу, а повернення США до цього питання вселяє надію на подолання проблеми.

Цього разу лідери держав зібралися, щоб висловити свою прихильність змінам, які мають зупинити негативний вплив людства на планету, та затвердити довгострокові плани.

Факти ICTV розповідають, які цілі поставили країни на наступні десятиліття для подолання зміни клімату.

Не більше 1,5°

Під час саміту більшість країн висловили підтримку ідеї зробити все можливе, аби зростання середньої температури становило не більше 1,5° у порівнянні з доіндустріальними рівнями.

Доповідь про наслідки потепління більше ніж на 1,5° була представлена ще у 2018 році, разом із пропозиціями вирішення проблеми.

Тоді ж держави почали працювати над планом зі збереження зростання середньої температури на рівні 1,5°.

Під час відкриття кліматичного саміту президент США Джозеф Байден заявив, що більший рівень стане катастрофою для планети і всього людства.

– Ви знаєте, світ за 1,5° означає частіші та інтенсивніші пожежі, повені, посуху, спеку та урагани, які пройдуться всіма громадами, знищуючи життя та засоби до існування, що зумовить дедалі важчі наслідки для нашого здоров’я. Ви розумієте, яка реальність настане, якщо ми не рухаємось. Ми не можемо змиритися з цим майбутнім. Ми повинні вжити заходів, усі ми, – сказав Байден.

Звичайно, будь-які зусилля будуть марними, якщо людство не потурбується і про захист довкілля.

Боротьба зі змінами клімату – це не лише пошук можливостей для зменшення деструктивних дій кожної держави, але й збереження природи. Масова вирубка лісів, лісові пожежі з вини людей – це має припинитися, якщо ми хочемо зберегти нашу планету.

– Ми маємо розвиватися заради гармонії. Потрібно ставитися до матері-природи як до нашого “коріння” – поважати, захищати та слідувати законам природи. Необхідно захищати природу і довкілля так само, як ми захищаємо свої очі. Ми маємо йти за зеленим розвитком. Зелені гори – це гори золота… Потрібно, щоб у світі було здорове довкілля, щоб був соціальний та економічний розвиток, – висловив думку президент Китаю Сі Цзіньпін.

Та всього цього потрібно досягати чіткими діями, які й накреслили собі країни всього світу.

Цілі 2030 і 2050

Взявши за основу доповідь 2018 року, держави вирішили зменшити кількість викиду парникових газів. Фактично є дві основні дати, які показуватимуть ефективність міжнародних зусиль – 2030 та 2050 роки.

Вважається, що до 2030 року приблизно на 50% потрібно зменшити викиди двоокису вуглецю, а до 2050 року – звести їх до нуля. Але це мають бути зусилля на глобальному рівні.

– Зменшення викидів вуглецю не можна досягти зусиллями однієї країни. Має об’єднатися уся міжнародна спільнота. Нам потрібно породити світові зусилля, щоб досягти цих цілей. Саме тому тут (на Міжнародному саміті з питань клімату, – Ред.) зібралися країни, які відповідальні за 80% викидів вуглецю в атмосферу, – сказав прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа.

Президент Франції Еммануель Макрон також підтримав прагнення разом з усім світом докладати зусиль для зменшення викидів. На його думку, країни можуть піти далі й пришвидшити виконання плану.

Та потрібно турбуватися не лише про викиди вуглецю.

– Ми маємо боротися також і з метановими викидами, у чому нині досягаємо прогресу. Потрібно швидше рухатися до здійснення цілей на 2030 рік – це план, виконання якого можна перевірити. Європейський Союз із його зеленим курсом працює над цим, – сказав Макрон.

Про пришвидшення темпів зі зменшення викидів говорять не лише у Франції, але й в усіх країнах Євросоюзу. Наприклад, дії Німеччини вже зумовили зменшення відповідних показників до 40% порівняно з 2019 роком.

Імовірно, що деякі країни навіть зможуть досягти більшого до 2030 року. У випадку Німеччини – зменшення викидів на 55% порівняно з 1990-ми роками.

Зменшення викидів означатиме і зміну методів отримання енергії. Від застарілих доведеться відмовитися, вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель.

– До 2038-го року ми припинимо використовувати вугілля і будемо вкладати більше грошей у відновлювальні джерела енергії. 46% енергії ми вже отримуємо з відновлювальних джерел і ми лише збільшуватимемо цей показник. Звичайно, подолавши пандемію, ми будемо вкладати більше грошей у новітні технології, а не вугілля, – сказала Меркель.

Економіка заради клімату

Звичайно ж, такі кардинальні зміни означатимуть і зміни в економіці. Якщо країни перестануть вкладатися у вугілля, це зумовить і зникнення відповідних робочих місць.

Але це – ціна прогресу та безпеки всього світу. І водночас лише одна сторона монети. Інша в тому, що разом з розвитком відновлювальних джерел енергії з’являтимуться і нові робочі місця.

Так, комусь доведеться заново опанувати свою професію, але у світі вже давно говорять, що уміння навчатися є одним із найважливіших для сучасності.

– Ви знаєте, ті, хто вживає заходів і робить сміливі інвестиції у своїх людей та енергію майбутнього, виграє хороші робочі місця і зробить свою економіку більш стійкою та конкурентоспроможною. Тож давайте бігти; вигравати більше – вигравати більш стійке майбутнє, ніж ми маємо зараз; долати екзистенційну кризу нашого часу, – закликав усіх Байден.

Багато галузей зазнають змін у результаті боротьби з глобальним потеплінням – одні більших, а інші менших.

На думку засновника Microsoft Білла Гейтса, сьогодні у нашому розпорядженні є технології, які дозволять подолати проблему глобального потепління.

Але нові реалії потребуватимуть й більших коштів, тому країни першого світу мають взяти на себе відповідні зобов’язання.

– Майже всі наші технології на основі відсутності викиду (вуглецю, – Ред.) набагато дорожчі за ті, які на основі викопних пальних. Люди потребують нових безвуглецевих продуктів, які будуть доступними. Це можна назвати безвуглецевим бонусом до нуля, – каже Гейтс.

Країни підтвердили свою готовність адаптуватися до нового світу, не лише знищуючи старі устрої, але й адаптувавшись до нових реалій.

– Національні й регіональні уряди мають об’єднати зусилля, щоб досягти цілей уже в 2030 та 2050 роках. Йдеться і про виробництво харчів, сільське господарство і лісівництво. Японія створюватиме нові галузі промисловості, нові робочі місця, – підтверджує наміри прем’єр-міністр Японії.

За останній рік світ почав серйозніше ставитися до глобальних викликів і планувати наперед. Особливо коли про загрозу вже відомо.

На зміну планування “на президентський термін” приходять довгострокові плани, які мають назавжди змінити наш світ. Міжнародний саміт з питань клімату – це чудовий сигнал всьому світу, що ми готові змінюватися.

Так, попереду ще багато роботи, щоб подолати глобальне потепління, але чіткий план і перші кроки багатьох країн вселяють надію, що під час наступних самітів усі ділитимуться успіхами у цьому питанні.