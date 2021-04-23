Про це заявив президент США Джо Байден під час другого дня саміту. Також він подякував світовим лідерам, котрі взяли на себе нові зобов’язання.

Учасникам віртуального кліматичного саміту, що відбувався з 22 до 23 квітня, вдалося досягнути блискучого прогресу.

— Мені здається, наразі ми домоглися блискучого прогресу. Я вдячний всім лідерам, які оголосили про нові зобов’язання, щоб допомогти нам усім протистояти зміні клімату, – заявив Байден.

Також Джо Байден заявив, що другий та останній день віртуального кліматичного саміту світових лідерів не про загрозу надзвичайної ситуації, що пов’язана з кліматом, а про можливості, що дають рішення проблеми зміни клімату.

Виступ Білла Гейтса на саміті

Засновник та екс-глава корпорації Microsoft Білл Гейтс закликав світову спільноту розробляти нові технології для боротьби зі змінами клімату.

Він зазначив, що уряди країн повинні працювати разом, щоб координувати свої інвестиції в дослідження, що пов’язані із зеленою енергетикою.