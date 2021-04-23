Такої теми не існує: у Кремлі відмовляються обговорювати анексію Криму

У Кремлі категорично відмовляються обговорювати тему анексії Криму. Зокрема там називають цю тему забороненою в рамках зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

– Президент Путін сам сказав, що можна говорити саме про двосторонні відносини. Такої теми, як Крим, не існує, і тому тут немає чого обговорювати, – заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Зустріч Зеленського з Путіним

21 квітня президент України Володимир Зеленський під час свого звернення запропонував Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де йде війна.

На це 22 квітня Путін відповів, що готовий обговорити в Москві двосторонні відносини Росії та України, а для врегулювання проблем Донбасу порадив президенту України зустрітися з главами квазіреспублік “ЛДНР”.

Проте Україна не буде проводити жодних переговорів з “ЛНР” та “ДНР”, це принципова позиція країни.