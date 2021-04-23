PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія
Євгенія Шапоренко |

Такої теми не існує: у Кремлі відмовляються обговорювати анексію Криму

Такої теми не існує: у Кремлі відмовляються обговорювати анексію Криму

У Кремлі категорично відмовляються обговорювати тему анексії Криму. Зокрема там називають цю тему забороненою в рамках зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

– Президент Путін сам сказав, що можна говорити саме про двосторонні відносини. Такої теми, як Крим, не існує, і тому тут немає чого обговорювати, – заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Зустріч Зеленського з Путіним

21 квітня президент України Володимир Зеленський під час свого звернення запропонував Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де йде війна.

На це 22 квітня Путін відповів, що готовий обговорити в Москві двосторонні відносини Росії та України, а для врегулювання проблем Донбасу порадив президенту України зустрітися з главами квазіреспублік “ЛДНР”.

Проте Україна не буде проводити жодних переговорів з “ЛНР” та “ДНР”, це принципова позиція країни.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка