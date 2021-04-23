У чотирьох регіонах Японії запроваджують надзвичайний стан

У чотирьох префектурах Японії запроваджують надзвичайний стан через поширення мутованих штамів коронавірусу.

Режим діятиме з 25 квітня по 11 травня у Токіо, Осака, Кіото і Хего, повідомив міністр економічного відродження Нисимура Ясутосі.

За його словами, цей крок необхідний, адже інакше стримати інфекцію не вдасться.

– Якщо ми не вживатимемо більш рішучих заходів, ми не зможемо стримати варіанти коронавируса, які є більш заразними, – зазначив Ясутосі.

Уряд офіційно затвердить рішення після представлення плану у п’ятницю 23 квітня.

Комендантська година у Туреччині

До жорстких заходів вдалися і у Туреччині, тут запровадили триденну комендантську годину.

Вона триватиме з 19.00 22 квітня до 5:00 26 квітня, коли у країні проходитимуть кілька національних свят.

У період комендантської години громадянам дозволено виходити з дому тільки для відвідування продовольчого магазину чи аптеки, а також з ціллю візиту до лікаря чи вигулу домашніх тварин.