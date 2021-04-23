PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

У чотирьох регіонах Японії запроваджують надзвичайний стан

дівчина у масці

У чотирьох префектурах Японії запроваджують надзвичайний стан через поширення мутованих штамів коронавірусу.

Режим діятиме з 25 квітня по 11 травня у Токіо, Осака, Кіото і Хего, повідомив міністр економічного відродження Нисимура Ясутосі.

Читайте
В Австралії випробують на людях вакцину-спрей проти Covid-19

За його словами, цей крок необхідний, адже інакше стримати інфекцію не вдасться.

– Якщо ми не вживатимемо більш рішучих заходів, ми не зможемо стримати варіанти коронавируса, які є більш заразними, – зазначив Ясутосі.

Уряд офіційно затвердить рішення після представлення плану у п’ятницю 23 квітня.

Комендантська година у Туреччині

До жорстких заходів вдалися і у Туреччині, тут запровадили триденну комендантську годину.

Вона триватиме з 19.00 22 квітня до 5:00 26 квітня, коли у країні проходитимуть кілька національних свят.

У період комендантської години громадянам дозволено виходити з дому тільки для відвідування продовольчого магазину чи аптеки, а також з ціллю візиту до лікаря чи вигулу домашніх тварин.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка