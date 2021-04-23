Москва запропонувала Франції та Німеччині провести зустріч на Донбасі за участю України та терористичних організацій “Л/ДНР”.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак.

Він зазначив, що дедлайном для зустрічі є 27 квітня.

20 квітня президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому звернувся до президента РФ Володимира Путіна та запропонував йому зустрітися на Донбасі.

Путін відреагував на пропозицію Зеленського про переговори 22 квітня під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Читайте Кулеба відреагував на заяву Путіна про червоні лінії та закликав виключити РФ зі SWIFT

За словами очільника Кремля, якщо Зеленський хоче обговорити проблеми Донбасу, то спочатку йому потрібно провести переговори з “ЛНР” і “ДНР”. Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то Путін готовий до зустрічі.