Президент США Джозеф Байден назвав масові вбивства, депортації та розправи над вірменами в Османській імперії геноцидом. 24 квітня на сайті Білого дому з’явилася відповідна заява, присвячена Дню пам’яті жертв геноциду вірмен.

– Кожного року в цей день ми згадуємо життя всіх тих, хто загинув під час геноциду вірмен в епоху Османської імперії, і ми знову зобов’язуємось ще більше запобігати такій жорстокості.

Таким чином Байден став першим президентом США, який офіційно визнав геноцид вірмен у 1915 році. До цього лідери країни не вживали слово геноцид, згадуючи події 1915 року.

– Ми стверджуємо історію. Ми робимо це не для звинувачення, а для того, щоб те, що сталося, ніколи не повторювалося.

Геноцид вірмен

24 квітня 1915 року вважається офіційною датою початку геноциду вірмен в Османській імперії. Спочатку були заарештовано та вбито 800 представників вірменської імперії.

Впродовж кількох років на територіях, підконтрольних владі Османської імперії, за різними підрахунками загинуло близько 1,5 млн вірмен.

Наразі Туреччина та Азербайджан не визнають геноциду. Натомість десятки суверенних країн офіційно визнали вбивства та депортації вірмен геноцидом.