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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

Путін хоче відновити Російську імперію – міністр оборони Польщі

Маріуш Блащак

Президент Російської Федерації Володимир Путін має намір відновити Російську імперію. Наразі його політика спрямована на це.

Таку думку висловив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Крім того, він зазначив, що Кремль часто посилається на радянські часи.

– Безперечно, політика президента Путіна спрямована на відбудову Російської імперії, – заявив Блащак.

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Очільник Міноборони Польщі висловив занепокоєння щодо ситуації на українсько-російському кордоні.

– Спочатку Грузія, потім Україна, потім країни Балтії, потім, можливо, Польща.

Маріуш Блащак наголосив, що польські війська присутні у Латвії та Румунії, а у Польщі – американські та британські. Таким чином країни демонструють свою солідарність та об’єднання, що буде лякати можливого агресора.

Відповідь Путіна на санкції

Нещодавно глава Кремля Володимир Путін підписав указ про заборону посольствам “недружніх країн” наймати співробітників з Російської Федерації.

Наразі у списку таких країн лише США. Однак не виключено, що туди також можуть потрапити Чехія, Литва, Польща, Латвія та інші країни, які ввели санкції проти РФ.

Джерело: Polskie Radio

Фото: Маріуш Блащак

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