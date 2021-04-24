Посиленням військової присутності Росії на Сході України Кремль хоче завадити перетворенню країни на успішну демократичну державу.

Таку думку висловив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

– Якщо Україна стане успішною, процвітаючою країною, можна буде поставити запитання: а чому такою не є Росія? Саме тому йому (Путіну, – Ред.) першочергово так важливо “заблокувати” Україну, – зазначив Курт Волкер.

На його думку, його стратегія полягає у тому, щоб закрити Україні шлях до Євросоюзу.

Загострення ситуації на Сході Україні

З кінця березня біля східного кордону України спостерігалося скупчення військ РФ.

Однак 23 квітня у Міноборони Росії заявили про повернення військових на місце постійної дислокації.

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