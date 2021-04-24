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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Путіну не потрібна успішна Україна: Волкер прокоментував агресію Кремля

Путіну не потрібна успішна Україна: Волкер прокоментував агресію Кремля

Посиленням військової присутності Росії на Сході України Кремль хоче завадити перетворенню країни на успішну демократичну державу.

Таку думку висловив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

– Якщо Україна стане успішною, процвітаючою країною, можна буде поставити запитання: а чому такою не є Росія? Саме тому йому (Путіну, – Ред.) першочергово так важливо “заблокувати” Україну, – зазначив Курт Волкер.

На його думку, його стратегія полягає у тому, щоб закрити Україні шлях до Євросоюзу.

Загострення ситуації на Сході Україні

З кінця березня біля східного кордону України спостерігалося скупчення військ РФ.

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Однак 23 квітня у Міноборони Росії заявили про повернення військових на місце постійної дислокації.

Більше новин про загострення ситуації на Сході України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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