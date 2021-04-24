У 2020 році у США зафіксували найвищий за всю історію сплеск смертності серед громадян. Його спровокував коронавірус, встановивши новий антирекорд з часів поширення іспанського грипу у 1918 році.

Після ситуації 1918 року рівень смертності у США постійно знижувався. Однак пандемія коронавірусу різко погіршила ситуацію.

Показник смертності зріс на 16% порівняно з 2019 роком. У 1918 році відсоток був меншим – фіксувалося збільшення на 12%.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, близько 10% смертей протягом минулого року спровокував коронавірус, він став лідером серед причин смерті на території країни.

Сплеск летальності створив найбільший розрив між фактичним і очікуваним рівнем смертності – те, що називають “надлишковою смертністю”.

Смертність від коронавірусу в Україні

Протягом квітня в Україні фіксувалося збільшення кількості смертей від коронавірусу.

Фахівці пов’язували тенденцію з появою нових мутацій вірусу.

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Джерело: The New York Times