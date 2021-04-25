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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У Франції понад ста людям замість вакцини Pfizer помилково вкололи фізрозчин

вакцина, вакцинація

У місті Еперне, що у Франції, понад 140 осіб замість вакцини від коронавірусу Pfizer отримали фізичний розчин. Про помилку повідомили згодом співробітники центру вакцинації.

Інцидент трапився у вівторок, 20 квітня. На наступний ранок медики попередили про непорозуміння усіх вакцинованих.

На щастя, розчин виявився безпечним для людей. Його застосовують під час ін’єкцій як розріджувач або для очищення ран.

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Влада міста не коментує причини цієї помилки. Вони пояснюють, що провели розслідування, а на пункті призначили медичного працівника для посилення процедур безпеки.

Фальшива вакцина у Польщі та Мексиці

Напередодні у Польщі та Мексиці виявили фальшиву вакцину Pfizer. У Мексиці флакони були без відповідного маркування, а речовина, що опинилася у Польщі, ймовірно, призначена для боротьби зі зморшками.

Фармацевтична компанія зазначила, що її продукція не продається в інтернеті. Її доставляють до країн лише у взаємодії з урядом.

Джерело: France Bleu

Фото: Depositphotos

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