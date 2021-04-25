У місті Еперне, що у Франції, понад 140 осіб замість вакцини від коронавірусу Pfizer отримали фізичний розчин. Про помилку повідомили згодом співробітники центру вакцинації.

Інцидент трапився у вівторок, 20 квітня. На наступний ранок медики попередили про непорозуміння усіх вакцинованих.

На щастя, розчин виявився безпечним для людей. Його застосовують під час ін’єкцій як розріджувач або для очищення ран.

Влада міста не коментує причини цієї помилки. Вони пояснюють, що провели розслідування, а на пункті призначили медичного працівника для посилення процедур безпеки.

Фальшива вакцина у Польщі та Мексиці

Напередодні у Польщі та Мексиці виявили фальшиву вакцину Pfizer. У Мексиці флакони були без відповідного маркування, а речовина, що опинилася у Польщі, ймовірно, призначена для боротьби зі зморшками.

Фармацевтична компанія зазначила, що її продукція не продається в інтернеті. Її доставляють до країн лише у взаємодії з урядом.

Джерело: France Bleu