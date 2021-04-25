Велика Британія попередила президента РФ Володимира Путіна, що в разі вторгнення в Україну Кремль заплатить високу ціну.

Очільник британської розвідувальної спецслужби MI6 Річард Мур знайшов спосіб, як передати повідомлення очільнику Росії не під час особистого спілкування.

– Росія абсолютно не сумнівається в позиції Великої Британії та адміністрації Байдена з цього приводу, – запевняє він.

За словами очільника британської розвідки, Лондон тісно координує дії щодо Росії зі своїми союзниками, оскільки “нерозсудливе” ставлення Кремля до України викликає занепокоєння.

Разом із тим Річард Мур відзначив, що РФ наразі слабшає економічно й демографічно.

Відведення військ РФ від кордону з Україною

22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія відведе війська Південного й Західного військових округів від кордону з Україною 23 квітня.

За його словами, він ухвалив рішення завершити перевірні заходи, “оскільки всі поставлені цілі досягнуті”.

Однак Швеція такі дії Росії вважає димовою завісою, оскільки РФ залишила на місцях обладнання, яке можна швидко використати в майбутньому конфлікті з Україною.

Детальніше про відведення військ РФ від кордону з Україною читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Sunday Times