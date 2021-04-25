Пашинян йде у відставку

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подає у відставку.

З посади він йде, щоб провести у країні позачергові парламентські вибори.

Згідно із законами Вірменії, проведення позачергових виборів можливе лише, якщо прем’єр подає у відставку, а парламент двічі не обирає нового.

До виборів Пашинян виконуватиме обов’язки прем’єра.

– Для реалізації конституційних положень і розпуску парламенту я сьогодні подаю у відставку, – заявив Пашинян.

Вибори у Вірменії відбудуться 20 червня 2021 року.

Політична криза у Вірменії загострилася наприкінці лютого 2021 року. У Єревані майже щодня відбуваються мітинги прихильників та противників прем’єра.

Детальніше про те, з чого почалася криза у Вірменії, що передувало подіям, які нині відбуваються у країні і кому вони вигідні читайте у матеріалі Фактів ICTV.