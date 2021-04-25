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Факти / Світ / Росія
Євгенія Шапоренко |

У Кремлі задоволені результатом ескалації ситуації на кордоні з Україною – ЗМІ

Путин

У Кремлі задоволені реакцією США після ескалації ситуації на кордоні з Україною.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Мовляв, у Кремлі задоволені, що США одразу звернули увагу на ескалацію, бо Путін нині ще більше впевнений у своїх силах та конкурентоспроможності.

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Якщо Білий дім наголошував на суперництві з Китаєм, то Росія вирішила нагадати про себе. Такої думки тримаються троє людей, наближених до адміністрації Путіна.

Також Путіна тішить, що саме Байден став ініціатором телефонної розмови та першим запропонував зустріч.

За даними видання, представник Держдепу США розповів, що перекидання сил було потрібним для того, аби нагадати про міцність і відвернути увагу від зростаючої сили Китаю.

Тобто США намагалися поставити РФ на задній план та зосередитися на інших актуальних питаннях, а у такий спосіб Путін вирішив переграти геополітичні пріоритети Вашингтону.

Зустріч Байдена і Путіна

Зустріч президента США Джо Байдена і глави Кремля Володимира Путіна може відбутися в червні 2021 року.

Крім того, обговорення зустрічі Байдена з Путіним поки не ведеться на робочому рівні, але вже є конкретні дати.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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