Громадянам США вже влітку дозволять поїздки до ЄС – ЗМІ

Європейський союз вже влітку 2021 року може дозволити подорожувати туристам із США, які повністю вакциновані від коронавірусу. Туристичні поїздки для громадян Штатів були заборонені щонайменше рік.

Зокрема, Єврокомісія планує рекомендувати країнам відійти від карантинної ізоляції, відновивши поїздки, так як у Штатах тривають швидкі темпи вакцинації. Окрім того, ведуться активні переговори між Вашингтоном та Брюсселем щодо запровадження сертифікатів вакцинації.

– Американці, наскільки я можу судити, використовують вакцини, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Це дозволить забезпечити вільне пересування і поїздки до ЄС, – додає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Регулятор блоку схвалив три вакцини, які використовуються в США: Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.

Урсула фон дер Ляйен наголосила, що 27 держав ЄС беззастережно прийматимуть усіх, хто щеплений такими препаратами.

Однак вона не уточнила, коли саме американцям дозволять поїздки до Європи.

Окрім того, за словами очільника Єврокомісії, відновлення поїздок залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Нині близько 42% населення США отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 28,5% – повністю вакциновані.

Держдепартамент США минулого тижня порекомендував громадянам не подорожувати приблизно до 80% країн світу, включно з більшістю країн ЄС, за винятком Іспанії, Австрії, Данії та Естонії.

Джерело: The New York Times