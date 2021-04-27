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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Макрон закликав Путіна зменшити рівень напруги у відносинах з Україною – ЗМІ

Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон закликав лідера РФ Володимира Путіна взяти на себе зобов’язання щодо зниження напруженості у відносинах з Україною.

Це питання вони обговорили під час розмови, пише Le Figaro.

– Еммануель Макрон закликав Володимира Путіна сумлінно і у довгостроковій перспективі взяти на себе зобов’язання щодо зниження напруженості у відносинах з Україною шляхом ефективного відведення військ та важкої техніки від кордону, – пишуть журналісти видання.

Крім того, Макрон нагадав про необхідність припинення вогню на Донбасі та відновлення діалогу між сторонами.

Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський доручив організувати зустріч з очільником РФ Володимиром Путіним.

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До цього український президент заявляв про необхідність проведення такого заходу для обговорення ситуації на Донбасі.

Детальніше про зустріч Зеленського і Путіна читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Le Figaro

Фото: Dreamstime

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