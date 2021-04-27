Президент Франції Еммануель Макрон закликав лідера РФ Володимира Путіна взяти на себе зобов’язання щодо зниження напруженості у відносинах з Україною.
Це питання вони обговорили під час розмови, пише Le Figaro.
– Еммануель Макрон закликав Володимира Путіна сумлінно і у довгостроковій перспективі взяти на себе зобов’язання щодо зниження напруженості у відносинах з Україною шляхом ефективного відведення військ та важкої техніки від кордону, – пишуть журналісти видання.
Крім того, Макрон нагадав про необхідність припинення вогню на Донбасі та відновлення діалогу між сторонами.
Зустріч Зеленського і Путіна
Президент України Володимир Зеленський доручив організувати зустріч з очільником РФ Володимиром Путіним.
До цього український президент заявляв про необхідність проведення такого заходу для обговорення ситуації на Донбасі.
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Джерело: Le Figaro