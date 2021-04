– Центр з контролю і профілактики захворювань США зробив сьогодні велику заяву: якщо ви повністю вакциновані та перебуваєте в місцях невеликого скупчення людей на вулиці, то вам більше не потрібно носити маску, – повідомив він.

Because of the extraordinary progress we’ve made in the fight against COVID-19, the CDC made a big announcement today: If you are fully vaccinated — and if you are outdoors and not in a large crowd — you no longer need to wear a mask.

— President Biden (@POTUS) April 27, 2021