У США 46-й президент Джо Байден скасував обов’язкове носіння масок для тих людей, які повністю вакцинувалися від коронавірусу.

За його словами, Штати досягли істотного прогресу в подоланні наслідків пандемії коронавірусу, запровадивши ефективну систему вакцинації населення. Адже це дозволило кардинально зменшити кількість нових захворювань і летальних випадків.

– Центр з контролю і профілактики захворювань США зробив сьогодні велику заяву: якщо ви повністю вакциновані та перебуваєте в місцях невеликого скупчення людей на вулиці, то вам більше не потрібно носити маску, – повідомив він. Because of the extraordinary progress we’ve made in the fight against COVID-19, the CDC made a big announcement today: If you are fully vaccinated — and if you are outdoors and not in a large crowd — you no longer need to wear a mask. — President Biden (@POTUS) April 27, 2021

Однак, Байден наголосив, що це не стосується масових заходів, таких як концерти, заходи на стадіонах або конференції. Там носіння масок залишається обов’язковим.

Водночас він зауважив, що одна з уразливіших категорій населення, літні люди, нині вакциновані на дві третини від загальної кількості. Так, понад 80% із них отримали принаймні одне щеплення.

Президент США закликав громадян США продовжувати вакцинацію й надалі.