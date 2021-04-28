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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Байден скасував масковий режим для Covid-вакцинованих громадян США

джо байден

У США 46-й президент Джо Байден скасував обов’язкове носіння масок для тих людей, які повністю вакцинувалися від коронавірусу.

За його словами, Штати досягли істотного прогресу в подоланні наслідків пандемії коронавірусу, запровадивши ефективну систему вакцинації населення. Адже це дозволило кардинально зменшити кількість нових захворювань і летальних випадків.

– Центр з контролю і профілактики захворювань США зробив сьогодні велику заяву: якщо ви повністю вакциновані та перебуваєте в місцях невеликого скупчення людей на вулиці, то вам більше не потрібно носити маску, – повідомив він.

Однак, Байден наголосив, що це не стосується масових заходів, таких як концерти, заходи на стадіонах або конференції. Там носіння масок залишається обов’язковим.

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Водночас він зауважив, що одна з уразливіших категорій населення, літні люди, нині вакциновані на дві третини від загальної кількості. Так, понад 80% із них отримали принаймні одне щеплення.

Президент США закликав громадян США продовжувати вакцинацію й надалі.

Фото: Dreamstime

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