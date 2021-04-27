PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Ці дискурси засмучують нашу націю: Ердоган назвав заяву Байдена несправедливою

Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав заяву Джо Байдена про визнання геноциду вірмен несправедливою.

Читайте
Ми маємо вдатися до рішучих дій: Байден про проблеми зміни клімату

На думку Ердогана, Байден лицемірно ставиться до проблем західної Вірменії.

– Президент США Байден зробив необґрунтовані, несправедливі і нереалістичні заяви про болючі події, що відбулися більше століття тому. Ці дискурси, які не мають історичного і юридичного висловлювання, засмучують нашу націю і нас, – заявив Таїп Ердоган.

Водночас президент Туреччини наголосив, що це не вплине на відносини країн і запропонував вивчити документи, що зберігаються у турецьких архівах.

Байден офіційно визнав геноцид вірмен

24 квітня президент США Джо Байден назвав масові вбивства, депортації та розправи над вірменами в Османській імперії геноцидом.

Офіційна заява з’явилася на сайті Білого дому до Дню пам’яті жертв геноциду вірмен.

Таким чином, Джо Байден став першим американським президентом, який визнав події 1915 року геноцидом.

Джерело: NTV

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка