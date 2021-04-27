Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав заяву Джо Байдена про визнання геноциду вірмен несправедливою.

На думку Ердогана, Байден лицемірно ставиться до проблем західної Вірменії.

– Президент США Байден зробив необґрунтовані, несправедливі і нереалістичні заяви про болючі події, що відбулися більше століття тому. Ці дискурси, які не мають історичного і юридичного висловлювання, засмучують нашу націю і нас, – заявив Таїп Ердоган.

Водночас президент Туреччини наголосив, що це не вплине на відносини країн і запропонував вивчити документи, що зберігаються у турецьких архівах.

Байден офіційно визнав геноцид вірмен

24 квітня президент США Джо Байден назвав масові вбивства, депортації та розправи над вірменами в Османській імперії геноцидом.

Офіційна заява з’явилася на сайті Білого дому до Дню пам’яті жертв геноциду вірмен.

Таким чином, Джо Байден став першим американським президентом, який визнав події 1915 року геноцидом.

Джерело: NTV