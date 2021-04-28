В американському місті Аламеда (Каліфорнія) поліцейські задушили 26-річного чоловіка під час затримання. Силовики притискали його до землі понад п’ять хвилин, унаслідок чого він задихнувся.

Інцидент стався ще 19 квітня, але кадри з камер спостереження опублікували лише вранці 28 квітня за київським часом.

Жертвою арешту став 26-річний Маріо Гонсалес. Двоє офіцерів намагалися затримати його в парку після того, як отримали повідомлення, що Гонсалес нібито в нетверезому стані.

Причиною затримання стало те, що чоловік не хотів називати своє ім’я та дату народження. Також він пручався арешту, й поліцейські застосували силу. Його притиснули коліном, коли він лежав животом на землі.

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Чоловік пручався протягом понад п’яти хвилин та зазначав, що він нічого не зробив. Незабаром він перестав дихати.

Поліцейські перевернули Гонсалеса та провели серцево-легеневу реанімацію, але пізніше його оголосили мертвим у лікарні.

Родина загиблого повідомила, що без батька залишився 4-річний син Гонсалеса. Також Маріо був опікуном для свого 22-річного брата з аутизмом.

Рідні Гонсалеса заявили, що поліцейські вбили його, застосувавши надмірну силу.

– Поліцейські вбили мого брата так само, як убили Джорджа Флойда, – сказав його брат Герардо Гонсалес.

Трьох співробітників поліції, причетних до арешту, відправили в оплачувану відпустку на час розслідування інциденту.

Убивство Джорджа Флойда

У травні минулого року в американському штаті Міннесота поліцейський Дерек Шовін задушив афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання.

Поліцейський поставив коліно Флойду на шию і притискав до землі, попри прохання відпустити, оскільки той не міг дихати.

Від нестачі кисню Флойд знепритомнів, а в лікарні чоловік помер.

Смерть Флойда стала потужним поштовхом до початку масових протестів у США проти расової дискримінації, які прокотилися десятками штатів і викликали хвилю мародерства, а також руйнування будинків і пам’ятників. Гаслом протестів стала фраза Black Lives Matter.

Фото: YouTube