В американському місті Аламеда (Каліфорнія) поліцейські задушили 26-річного чоловіка під час затримання. Силовики притискали його до землі понад п’ять хвилин, унаслідок чого він задихнувся.
Інцидент стався ще 19 квітня, але кадри з камер спостереження опублікували лише вранці 28 квітня за київським часом.
Жертвою арешту став 26-річний Маріо Гонсалес. Двоє офіцерів намагалися затримати його в парку після того, як отримали повідомлення, що Гонсалес нібито в нетверезому стані.
Причиною затримання стало те, що чоловік не хотів називати своє ім’я та дату народження. Також він пручався арешту, й поліцейські застосували силу. Його притиснули коліном, коли він лежав животом на землі.
Чоловік пручався протягом понад п’яти хвилин та зазначав, що він нічого не зробив. Незабаром він перестав дихати.
Поліцейські перевернули Гонсалеса та провели серцево-легеневу реанімацію, але пізніше його оголосили мертвим у лікарні.
Родина загиблого повідомила, що без батька залишився 4-річний син Гонсалеса. Також Маріо був опікуном для свого 22-річного брата з аутизмом.
Рідні Гонсалеса заявили, що поліцейські вбили його, застосувавши надмірну силу.
– Поліцейські вбили мого брата так само, як убили Джорджа Флойда, – сказав його брат Герардо Гонсалес.
Трьох співробітників поліції, причетних до арешту, відправили в оплачувану відпустку на час розслідування інциденту.
Убивство Джорджа Флойда
У травні минулого року в американському штаті Міннесота поліцейський Дерек Шовін задушив афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання.
Поліцейський поставив коліно Флойду на шию і притискав до землі, попри прохання відпустити, оскільки той не міг дихати.
Від нестачі кисню Флойд знепритомнів, а в лікарні чоловік помер.
Смерть Флойда стала потужним поштовхом до початку масових протестів у США проти расової дискримінації, які прокотилися десятками штатів і викликали хвилю мародерства, а також руйнування будинків і пам’ятників. Гаслом протестів стала фраза Black Lives Matter.
Фото: YouTube