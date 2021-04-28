Знімав, як вмирали поліцейські: в Австралії свідкові ДТП дали 10 місяців

Суд австралійського штату Вікторія відправив 42-річного Річарда П’юсі до в’язниці на 10 місяців. Відповідний вирок було винесено за фільмування та знущання над поліцейськими, що дістали смертельних травм унаслідок ДТП.

Підсудний ще в березні визнав свою провину в аморальній поведінці.

Суддя у справі назвав дії чоловіка бездушними, жорстокими та ганебними.

– Вашу поведінку можна охарактеризувати не тільки як аморальну, а й як безсердечну і таку, що заслуговує на осуд, – сказав служитель Феміди.

Водночас суддя зазначив, що у Річарда П’юсі було діагностовано проблеми з психікою – легку форму розладу особистості.

На думку судді Райта, цей факт певною мірою пояснює безсердечне ставлення обвинуваченого до правоохоронців, які помирали.

Історія справи

Минулого року полісмени зупинили чоловіка на одній з автострад Мельбурна через перевищення швидкості.

В той момент, коли поліцейські оформляли протокол, в їхню машину врізалася вантажівка. Пізніше з’ясувалося, що її водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Замість того, щоб допомогти постраждалим, П’юсі дістав свій мобільний телефон і почав фільмувати загиблих, а також знущатися над правоохоронцем, якого затиснуло під вантажівкою.

Повінь в Австралії

У березні сильні дощі спровокували потужні повені в Австралії.

Влада Сіднея оголосила про стан стихійного лиха та часткову евакуацію населення міста.

Уряд штату розпорядився відкрити сім аварійних притулків.