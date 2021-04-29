PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Болгарія висилає другого російського дипломата

Болгарія висилає другого російського дипломата

МЗС Болгарії оголосило другого російського дипломата персоною нон ґрата.

У відомстві зазначили, що звернулися також до РФ з проханням надати всебічну допомогу владі Болгарії в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах. Тоді через це загинули три людини.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка