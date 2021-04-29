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Факти / Світ
Людмила Грубник |

США не прагнуть до ескалації, але РФ несе відповідальність за агресію – Байден

США не прагнуть до ескалації, але РФ несе відповідальність за агресію – Байден

США не прагнуть загострювати відносини між Москвою та Вашингтоном, проте будь-які агресивні дії Кремля матимуть наслідки.

Про це під час свого звернення з нагоди 100 днів перебування на посаді президента США заявив Джо Байден.

– Щодо Росії, я дуже чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що, хоча ми не прагнемо ескалації, але їхні дії мають наслідки, – зазначив Джо Байден.

У цьому контексті очільник держави згадав втручання Росії у американські вибори та кібератаки.

– Я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії у наші вибори і кібератаки на наш уряд та бізнес. Вони зробили і те, й інше – і я відповів, – додав він.

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Зустріч Путіна і Байдена

13 квітня Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якого президент США запропонував очільнику Росії зустрітися.

Байден хоче провести зустріч найближчим часом, щоб обговорити низку питань, з-поміж них може бути і тема України.

Детальніше про зустріч Байдена та Путіна читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The White House

Фото: Depositphotos

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