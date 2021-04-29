США не прагнуть загострювати відносини між Москвою та Вашингтоном, проте будь-які агресивні дії Кремля матимуть наслідки.
Про це під час свого звернення з нагоди 100 днів перебування на посаді президента США заявив Джо Байден.
– Щодо Росії, я дуже чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що, хоча ми не прагнемо ескалації, але їхні дії мають наслідки, – зазначив Джо Байден.
У цьому контексті очільник держави згадав втручання Росії у американські вибори та кібератаки.
– Я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії у наші вибори і кібератаки на наш уряд та бізнес. Вони зробили і те, й інше – і я відповів, – додав він.
Зустріч Путіна і Байдена
13 квітня Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якого президент США запропонував очільнику Росії зустрітися.
Байден хоче провести зустріч найближчим часом, щоб обговорити низку питань, з-поміж них може бути і тема України.
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Джерело: The White House