Колишній очільник США Дональд Трамп може знову відновити проведення мітингів Зробимо Америку знову великою (Make America Great Again), які зміцнили його політичний рух у 2016 році і тривали під час його перебування на посаді президента.
Екс-президент хоче залишатися активним на політичній арені країни, пише CNN з посиланням на помічників Трампа.
Їх можуть почати проводити вже у травні.
Однак додаткові деталі джерела не уточнюють.
Вони інформують лише про те, що ці мітинги відрізнятимуться щодо організації заходів.
Діяльність Трампа
Після поразки екс-президента США Дональда Трампа на виборах очільника держави у 2020 році тривають дискусії щодо його політичних амбіцій і можливої участі у наступних прегонах.
Сам же Трамп не виступав із заявами щодо цього.
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