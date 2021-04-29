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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Трамп може відновити проведення мітингів у травні – ЗМІ

Трамп може відновити проведення мітингів у травні – ЗМІ

Колишній очільник США Дональд Трамп може знову відновити проведення мітингів Зробимо Америку знову великою (Make America Great Again), які зміцнили його політичний рух у 2016 році і тривали під час його перебування на посаді президента.

Екс-президент хоче залишатися активним на політичній арені країни, пише CNN з посиланням на помічників Трампа.

Їх можуть почати проводити вже у травні.

Однак додаткові деталі джерела не уточнюють.

Вони інформують лише про те, що ці мітинги відрізнятимуться щодо організації заходів.

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Діяльність Трампа

Після поразки екс-президента США Дональда Трампа на виборах очільника держави у 2020 році тривають дискусії щодо його політичних амбіцій і можливої ​​участі у наступних прегонах.

Сам же Трамп не виступав із заявами щодо цього.

Більше новин про діяльність Дональда Трампа читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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