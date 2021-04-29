У ЄС заявили, що Китай та РФ агресивно просувають свої вакцини проти коронавірусу, підриваючи довіру до речовин західного виробництва.
Вони використовують у своїй “вакцинній дипломатії” дезінформацію та маніпуляцію.
– І Росія, і Китай використовують контрольовані державою ЗМІ, мережі проксі-ЗМІ і соціальні мережі, зокрема офіційні дипломатичні акаунти у соціальних мережах, для досягнення цих цілей, – йдеться у повідомленні європейського органу, який займається аналізом інформації.
Водночас у ЄС нагадали, що у мережі продовжує активно поширюватися неправдива інформація щодо вакцин проти коронавірусу.
Через це користувачам варто довіряти лише перевіреним джерелам.
Вакцинація проти коронавірусу
З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу.
Україна доєдналася до цього процесу у лютому 2021-ого.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: EUvsDisinfo.eu