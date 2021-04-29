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Факти / Світ
Людмила Грубник |

У ЄС звинуватили РФ та Китай у підриві довіри до західних Covid-вакцин

вакцина

У ЄС заявили, що Китай та РФ агресивно просувають свої вакцини проти коронавірусу, підриваючи довіру до речовин західного виробництва.

Вони використовують у своїй “вакцинній дипломатії” дезінформацію та маніпуляцію.

– І Росія, і Китай використовують контрольовані державою ЗМІ, мережі проксі-ЗМІ і соціальні мережі, зокрема офіційні дипломатичні акаунти у соціальних мережах, для досягнення цих цілей, – йдеться у повідомленні європейського органу, який займається аналізом інформації.

Водночас у ЄС нагадали, що у мережі продовжує активно поширюватися неправдива інформація щодо вакцин проти коронавірусу.

Через це користувачам варто довіряти лише перевіреним джерелам.

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Вакцинація проти коронавірусу

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу.

Україна доєдналася до цього процесу у лютому 2021-ого.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: EUvsDisinfo.eu

Фото: Depositphotos

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