За рахунок заможних: Байден представив план допомоги громадянам на $1,8 трлн

Президент США Джо Байден представив Конгресу новий пакет стимулів на суму $1,8 трлн, орієнтований на підтримку американських сімей.

Він передбачає витрати в розмірі $1 трлн протягом 10 років, а також податкові пільги на загальну суму $800 млрд. Витрати стосуються освітніх програм і соціального забезпечення сімей з низьким або середнім доходом. Зокрема, президент США пропонує створити загальнонаціональну програму оплати відпустки з догляду за хворими дітьми або дорослими.

Для того, що була можливість профінансувати ці соціальні програми, адміністрація Байдена хоче підвищити ставки прибуткового податку для заможних американців до 39,6% з 37%. Крім того, президент пропонує підняти податок на дохід від приросту капіталу і дивідендів для людей, які заробляють від $1 млн, майже вдвічі – до 39,6% з 20%.

Зважаючи на чинну надбавку до податку на дохід від інвестицій, ставка для заможних американців досягне 43,4% (зараз це 23,8%).

Крім того, новий пакет стимулів передбачає зниження податків для людей з низьким і середнім доходом, зокрема продовження на постійній основі деяких податкових пільг.

Виступ Байдена

Президент США Джо Байден виступив у Конгресі з нагоди перебування на посаді очільника держави протягом 100 днів. У зверненні він згадав про головні досягнення своєї адміністрації за цей період.

Під час виступу президент США розповів про вакцинальну кампанію від Covid-19, кроки щодо боротьби зі зміною клімату і відновлення економіки країни.