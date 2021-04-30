У ЄС схвалили створення оборонного фонду майже на €8 млрд

Європарламент схвалив створення оборонного фонду на €7,9 млрд. Ці кошти до 2027 року планують спрямувати на науково-дослідницькі проекти в оборонній сфері.

За словами єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, оборонний фонд є важливим фундаментом більшої незалежності Європи.

– Ми повинні бути здатними самі подбати про свою безпеку та бути гравцем у безпековій сфері на світовій арені, – додав він.

Створення відповідного фонду – не єдиний крок, до якого вдається Європа заради власної безпеки. Так, у 2017 році країни-члени ЄС започаткували посилену співпрацю у сфері оборони (PESCO), зокрема в розробці безпілотних летальних апаратів.

Спецфонд ЄС для військових операцій

У березні цього року Європейський Союз створив Європейський фонд миру. Це позабюджетний фонд розміром €5 млрд на період 2021-2027 років, який фінансуватиметься за рахунок внесків країн-членів ЄС.

Його мета – запобігати конфліктам, зберігати мир і зміцнювати міжнародну стабільність і безпеку. Крім того, за рахунок Європейського фонду миру, за запитом третіх країн, регіональних або міжнародних організацій, ЄС зможе постачати їм військову техніку і створювати оборонну інфраструктуру.