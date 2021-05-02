Православний Великдень 2021: Папа Римський привітав християн східного обряду зі святом

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Христовим Воскресінням.

Своє вітальне слово Понтифік оприлюднив під час недільної проповіді, яка традиційно виголошувалася з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра.

– Найтепліші привітання моїм дорогим братам і сестрам православних церков і деяких католицьких Східних церков, відзначають Великдень за юліанським календарем, – сказав Папа Римський.

Франциск також висловив глибокі співчуття родичам і друзям жертв тисняви, що виникла в Ізраїлі під час релігійної церемонії на горі Мерон.

В результаті цієї трагедії загинули 45 ізраїльтян, а ще понад 150 осіб отримали поранення.

Папа Римський готовий виступити посередником

Минулого тижня кардинал Леонадрдо Сандрі підтвердив готовність Папи Римського Франциска виступити посередником на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна.

Дипломат Ватикану підкреслив, що Понтифік завжди з готовністю підтримає будь-яку ініціативу, спрямовану на припинення воєн.

Однак кардинал зазначив, що станом на 30 квітня Святий Престол не отримував запитів на проведення подібної тристороннього саміту.

Источник: пресс-служба Ватикана

Фото: пресс-служба Ватикана