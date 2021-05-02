США підтримали відповідь Чехії на дії Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен 2 травня провів розмову з прем’єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.

Під час розмови між політиками Блінкен підкреслив солідарність США з Чехією у відповіді на підривні та смертоносні дії Росії на чеській землі.

Про це повідомив прес-секретар Держдепартаменту Нед Прайс. Держсекретар Блінкен та прем’єр-міністр Бабіш погодилися з необхідністю збереження єдності та рішучості у відповідь на дестабілізуючі дії Росії на території Чехії.

Також згідно із заявою, рішення чеського уряду виключити Росатом з ядерного тендера в Дукованах і скоротити присутність російської розвідки в Празі підвищили безпеку Чехії та НАТО.

Вислання російських дипломатів

Уряд Чехії вислав 18 російських дипломатів, яких підозрюють у співпраці з ФСБ.

Приводом для інциденту стало чеське розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетіце у 2014 році, до якого може бути причетна Росія. Під час цих страшних подій постраждало десятки місцевих жителів, двоє громадян Чехії загинули.